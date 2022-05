Diretta Scatta l'assalto finale: harakiri di Zelensky. Johnson sfida apertamente lo zar: "Chi vince..." (Di martedì 3 maggio 2022) Siamo al 68esimo giorno di guerra in Ucraina. Fanno ancora rumore le parole di Sergej Lavrov alla tv italiana. Continua il mistero: dove si trova il generale Gerasimov? Ma è stato davvero ferito? A Mariupol, nuova evacuazione dalla fonderia Azovstal: liberati circa 100 civili. Europa verso nuove sanzioni. Dei negoziati non si sente più parlare. Ore 14. 18 Gb, Johnson: "L'Ucraina vincerà contro la Russia e sarà un Paese libero" "Oggi ho un messaggio per voi: l'Ucraina vincerà e sarà un Paese libero". A dirlo è stato il premier britannico Boris Johnson in un messaggio al Parlamento ucraino. "Voi siete i padroni del vostro destino - ha aggiunto - nessuno può e potrà imporre nulla agli ucraini. Avete sfatato il mito dell'invincibilità di Putin". Il premier britannico ha anche annunciato ulteriori 300 milioni di sterline ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Siamo al 68esimo giorno di guerra in Ucraina. Fanno ancora rumore le parole di Sergej Lavrov alla tv italiana. Continua il mistero: dove si trova il generale Gerasimov? Ma è stato davvero ferito? A Mariupol, nuova evacuazione dalla fonderia Azovstal: liberati circa 100 civili. Europa verso nuove sanzioni. Dei negoziati non si sente più parlare. Ore 14. 18 Gb,: "L'Ucrainarà contro la Russia e sarà un Paese libero" "Oggi ho un messaggio per voi: l'Ucrainarà e sarà un Paese libero". A dirlo è stato il premier britannico Borisin un messaggio al Parlamento ucraino. "Voi siete i padroni del vostro destino - ha aggiunto - nessuno può e potrà imporre nulla agli ucraini. Avete sfatato il mito dell'invincibilità di Putin". Il premier britannico ha anche annunciato ulteriori 300 milioni di sterline ...

