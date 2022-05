Digitale terrestre: milioni di italiani stanno per perdere i vecchi canali | Ecco dove sta cambiando tutto (Di martedì 3 maggio 2022) tutto nasce dalla necessità di liberare la banda 700 Mhz, molto utilizzata in Italia, soprattutto dalle tv locali. Ecco cosa sta accadendo In alcuni territori e per alcune fasce di persone è il caos. E questo nonostante il cosiddetto “switch off” sia stato ampiamente pubblicizzato già da settimane. Peraltro, proprio il mese di maggio è quello decisivo per il passaggio al nuovo Digitale terrestre. Digitale terrestre (web source) newstv.itMolti sembrano essere rimasti impantanati nelle procedure dello “switch off” definitivo al DVB-T2, con i “vecchi” canali che non si vedono più. Per il normale spettatore lo svantaggio principale del Digitale terrestre è dato dalla necessità di acquistare dei nuovi ... Leggi su newstv (Di martedì 3 maggio 2022)nasce dalla necessità di liberare la banda 700 Mhz, molto utilizzata in Italia, sopratdalle tv locali.cosa sta accadendo In alcuni territori e per alcune fasce di persone è il caos. E questo nonostante il cosiddetto “switch off” sia stato ampiamente pubblicizzato già da settimane. Peraltro, proprio il mese di maggio è quello decisivo per il passaggio al nuovo(web source) newstv.itMolti sembrano essere rimasti impantanati nelle procedure dello “switch off” definitivo al DVB-T2, con i “che non si vedono più. Per il normale spettatore lo svantaggio principale delè dato dalla necessità di acquistare dei nuovi ...

