Difesa e spazio nel Trattato del Quirinale. L’audizione di Guerini (Di martedì 3 maggio 2022) Intervenendo davanti alla commissione Esteri della Camera, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha illustrato gli aspetti relativi alla dimensione militare e delle Forze armate contenute dalle previsioni del Trattato del Quirinale, l’accordo siglato a Roma lo scorso 26 novembre dal presidente francese Emmanuel Macron e dal premier Mario Draghi, la cui ratifica è prevista alla Camera. “La condivisione di interessi vitali e strategici con altri Paesi richiede una forma privilegiata di associazione, ed è il caso della relazione con la Francia”, ha sottolineato il ministro, ricordando le recenti occasioni di collaborazione con Parigi nel Mediterraneo, nel Nord Africa e nel Sahel, e il Trattato rappresenta “un punto di inizio, l’avvio di un percorso di crescita congiunto che permetterà di maturare e ... Leggi su formiche (Di martedì 3 maggio 2022) Intervenendo davanti alla commissione Esteri della Camera, il ministro dellaLorenzoha illustrato gli aspetti relativi alla dimensione militare e delle Forze armate contenute dalle previsioni deldel, l’accordo siglato a Roma lo scorso 26 novembre dal presidente francese Emmanuel Macron e dal premier Mario Draghi, la cui ratifica è prevista alla Camera. “La condivisione di interessi vitali e strategici con altri Paesi richiede una forma privilegiata di associazione, ed è il caso della relazione con la Francia”, ha sottolineato il ministro, ricordando le recenti occasioni di collaborazione con Parigi nel Mediterraneo, nel Nord Africa e nel Sahel, e ilrappresenta “un punto di inizio, l’avvio di un percorso di crescita congiunto che permetterà di maturare e ...

