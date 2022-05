Diciamo no alla Putin-tv Appello di Gilli e Mikhelidze

Leggi su formiche

(Di martedì 3 maggio 2022) C’è chi dice no. Forfait di gruppo a DiMartedì, il programma di La7 condotto da Giovanni Floris. Su twitter Nathalie Tocci e Nona, direttrice e ricercatrice dello Iai, e Andrea, Senior researcher del Nato Defence College, hanno annunciato di aver declinato l’invito. Con i propagandisti del governo russo non si può dibattere, qui il pluralismo non c’entra, dicono a Formiche.net. Perché dire no? Ci hanno invitato, ma non c’erano le condizioni. Il problema non è tanto condividere il palco con uno come Fulvio Grimaldi che non si vergogna a fare affermazioni sessiste, e non è neppure discutere con uno, come il prof. Andrea Zhok, che ha idee estremamente forti su temi che non ha mai studiato. Il problema è Nadana Fridrikhson, “giornalista” della TV del ministero della difesa russo. Qual è ...