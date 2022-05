Dialisi a casa, al Cardarelli di Napoli il primo intervento mini - invasivo: 'Cambierà la vita dei pazienti' (Di martedì 3 maggio 2022) Un piccolo intervento che può cambiare la vita di un paziente con insufficienza renale cronica , rendendo possibili le terapie a casa ed evitando continue visite all'ospedale. È la Dialisi peritoneale ... Leggi su leggo (Di martedì 3 maggio 2022) Un piccoloche può cambiare ladi un paziente con insufficienza renale cronica , rendendo possibili le terapie aed endo continue visite all'ospedale. È laperitoneale ...

