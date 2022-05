Decreto energia, Grillo: “No ai competenti della spazzatura” (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – “Questo mondo dei competenti… I competenti del nulla, del mondo vecchio, i competenti degli inceneritori, dei commissari, della spazzatura. Noi siamo gli incompetenti del nuovo, per renderci autonomi”, dice il garante M5S Beppe Grillo in un video-messaggio, trasmesso nel corso del convengo sulle comunità energetiche. Il garante pentastellato sbuca da dietro un pannello fotovoltaico e non risparmia attacchi ai giornalisti: “Siete lì a guardare se trovate uno spunto per dire ‘ha preso i soldi o non li ha presi, il Movimento è in crisi o non è in crisi'”. “Ma quante testate giornalistiche, politiche soprattutto” fa notare. “Tecnologiche, di ambiente pochissime. Vi interessa l’ambiente, vi interessa l’energia? Non ci credo, siete lì per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – “Questo mondo dei… Idel nulla, del mondo vecchio, idegli inceneritori, dei commissari,. Noi siamo gli indel nuovo, per renderci autonomi”, dice il garante M5S Beppein un video-messaggio, trasmesso nel corso del convengo sulle comunità energetiche. Il garante pentastellato sbuca da dietro un pannello fotovoltaico e non risparmia attacchi ai giornalisti: “Siete lì a guardare se trovate uno spunto per dire ‘ha preso i soldi o non li ha presi, il Movimento è in crisi o non è in crisi'”. “Ma quante testate giornalistiche, politiche soprattutto” fa notare. “Tecnologiche, di ambiente pochissime. Vi interessa l’ambiente, vi interessa l’? Non ci credo, siete lì per il ...

Advertising

FioreFio4 : RT @OrtigiaP: Ma #Draghi si rende conto che uno statista non deve mai parlare come al bar Sport?? Sta parlando del n 2 della Russia che an… - cammisa_massimo : RT @Opptimusprimeio: - silvyghi : RT @LaVeritaWeb: Il ministro dà un’intervista a «Politico» in cui apre alle richieste di Vladimir Putin «per qualche mese». Poi smentisce.… - LavoroFisco : Decreto Energia: sport, imposte sospese più a lungo - MaMaurizi9 : RT @OrtigiaP: Ma #Draghi si rende conto che uno statista non deve mai parlare come al bar Sport?? Sta parlando del n 2 della Russia che an… -