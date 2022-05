Decreto Aiuti: contro conseguenze rincari energia e guerra. Punti chiave (Di martedì 3 maggio 2022) Decreto Aiuti: approvato dal Consiglio dei Ministri nel pomeriggio di lunedì 2 maggio 2022. Con il provvedimento arrivano nuovi sostegni alle famiglie per far fronte ai rincari dell’energia e alle gravi ripercussioni sull’economia italiana della guerra in Ucraina. Le misure principali. Decreto Aiuti contro conseguenze rincari energia e guerra Decreto Aiuti: approvato dal Consiglio dei Ministri lunedì 2 maggio 2022. Con il provvedimento arriva uno stanziamento di ben 14 miliardi – il doppio rispetto a quanto annunciato (non sono stati necessari scostamenti di bilancio, parte della somma proviene dall’aumento del prelievo fiscale sugli ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 3 maggio 2022): approvato dal Consiglio dei Ministri nel pomeriggio di lunedì 2 maggio 2022. Con il provvedimento arrivano nuovi sostegni alle famiglie per far fronte aidell’e alle gravi ripercussioni sull’economia italiana dellain Ucraina. Le misure principali.: approvato dal Consiglio dei Ministri lunedì 2 maggio 2022. Con il provvedimento arriva uno stanziamento di ben 14 miliardi – il doppio rispetto a quanto annunciato (non sono stati necessari scostamenti di bilancio, parte della somma proviene dall’aumento del prelievo fiscale sugli ...

GianlucaVasto : Che pena questa politica che ti 'rifila' inceneritori....nel decreto aiuti. Bene, anzi benissimo @GiuseppeConteIT c… - Agenzia_Ansa : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto con i nuovi aiuti per famiglie e imprese per contrastare gli effet… - sole24ore : ?? Le parole del Presidente del Consiglio #MarioDraghi nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sul Decreto… - sergioalesi : RT @ancarola1973: Il punto di riferimento fortissimo dei progressisti, a capo delle 5IATTURE, ??non le ha fatte votare in CdM su Decreto aiu… - GiusPecoraro : RT @ottogattotto: È con alleati così che si perdono le guerre. @pdnetwork -