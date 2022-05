David di Donatello 2022, Carlo Conti e Drusilla Foer premiano il meglio del cinema italiano: dove vederlo (Di martedì 3 maggio 2022) Martedì 3 maggio 2022 su Rai1 in diretta dal Palastudio dei Cinecittà Studios va in onda la prestigiosa serata dei David di Donatello, la kermesse che premia il meglio del cinema italiano della scorsa annata. A consegnare le ambite statuette ci saranno Carlo Conti e la sorprendente Drusilla Foer, al primo grande impegno televisivo dopo l’ottima ed apprezzata apparizione al Festival di Sanremo. La celebre statuetta sarà passata di mano dai conduttori ai migliori attori, registi, sceneggiatori, costumisti, truccatori, musicisti e quanto altro del nostro cinema a partire dalle ore 21:30 circa ovviamente sulla rete ammiraglia della televisione pubblica. David di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 maggio 2022) Martedì 3 maggiosu Rai1 in diretta dal Palastudio dei Cinecittà Studios va in onda la prestigiosa serata deidi, la kermesse che premia ildeldella scorsa annata. A consegnare le ambite statuette ci sarannoe la sorprendente, al primo grande impegno televisivo dopo l’ottima ed apprezzata apparizione al Festival di Sanremo. La celebre statuetta sarà passata di mano dai conduttori ai migliori attori, registi, sceneggiatori, costumisti, truccatori, musicisti e quanto altro del nostroa partire dalle ore 21:30 circa ovviamente sulla rete ammiraglia della televisione pubblica.di ...

Advertising

dreamingxx_ : Stasera ci sono i david di donatello su rai uno con drusilla foer ?? - majo_alessandro : David di Donatello, Mattarella: 'La cultura non si ferma neanche con la guerra' - Politica - ANSA - qn_giorno : David di Donatello 2022: candidati, nomination e premi speciali. Quando e dove in tv - maria_paola63 : RT @imironicc: La pagina dei David di Donatello ha messo mi piace ad Alessandra EH CHISSÀ PURE LEI QUANDO LA VEDREMO CON UN DAVID IN MANO P… -