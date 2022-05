Dal Giappone la folle idea di costruire Gundam per…riparare le ferrovie (Di martedì 3 maggio 2022) È assurdo da credere, ma intanto esiste. Si tratta di un reale Gundam super-tecnologico che pare stia aiutando i Giapponesi durante gli orari lavorativi nelle ferrovie, rendendogli la vita più semplice in questi casi ed aumentando la sicurezza sul posto. Ma che cosa fa di preciso, e chi ha pensato di costruirlo? Gundam alle prese con un lavoro in ferrovia – Computermagazine.itLa West Japan Rail Company, conosciuta anche come JR West, in collaborazione con Nippon Signal e Human Machinery co., ha realizzato un robot molto particolare per le riparazioni della rete ferroviaria. Parliamo attualmente solo di un prototipo non ancora in commercio, però le attività che ha da offrire lo rendono una macchina dalle grandi potenzialità e assolutamente unica. LEGGI ANCHE: Alexa, nuova funzione per videocamere e ... Leggi su computermagazine (Di martedì 3 maggio 2022) È assurdo da credere, ma intanto esiste. Si tratta di un realesuper-tecnologico che pare stia aiutando isi durante gli orari lavorativi nelle, rendendogli la vita più semplice in questi casi ed aumentando la sicurezza sul posto. Ma che cosa fa di preciso, e chi ha pensato di costruirlo?alle prese con un lavoro in ferrovia – Computermagazine.itLa West Japan Rail Company, conosciuta anche come JR West, in collaborazione con Nippon Signal e Human Machinery co., ha realizzato un robot molto particolare per le riparazioni della rete ferroviaria. Parliamo attualmente solo di un prototipo non ancora in commercio, però le attività che ha da offrire lo rendono una macchina dalle grandi potenzialità e assolutamente unica. LEGGI ANCHE: Alexa, nuova funzione per videocamere e ...

