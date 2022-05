Dal Filadelfia a Superga | il Torino ricorda gli Invincibili

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 maggio 2022) Al mattino allenamento a porte aperte, nel pomeriggio la cerimonia sul colle: si torna alla normalità per il 4 maggio granata C’è chi lo vivrà per la prima volta, ma per qualcuno potrebbe anche essere l’ultima. Sarà finalmente un 4 maggio all’insegna della normalità: ora che il Covid fa molta meno paura, la giornata della memoria granata sarà una sorta di salto nel passato, considerando che negli ultimi tre anni le vite sono state sconvolte dalla pandemia e il ricordo del Grandenon è potuto essere come è sempre stato. Prime e ultime volte Sarà una novità assoluta per Ivan Juric, «Sono già salito per conto mio ma non so che emozioni potrò provare» ha detto il tecnico, così come Tommaso Pobega: «Non vedo l’ora, sono curioso di vedere come sarà celebrare la storia del Toro» le parole del centrocampista. L’abbraccio dei tifosi sarà inevitabilmente rivolto ...