Dal 4 al 6 maggio gli Stati Generali Mondo Lavoro dell'Innovazione (Di martedì 3 maggio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Gli Stati Generali Mondo Lavoro dell'Innovazione tornano dopo il successo della prima edizione che si è svolta a Torino dal 27 al 30 aprile 2021, con protagonisti 57 relatori seguiti da oltre 3 mila spettatori presenti sulle piattaforme di streaming social. La seconda edizione si svolgerà a Gravina in Puglia su tre giornate a partire da mercoledì 4 maggio fino a venerdì 6 maggio, con meeting quotidiani che si svolgeranno in presenza presso la sede del Centro Congressi di Macnil e i quali avranno come oggetto tematiche inerenti al Mondo del Lavoro dell'Innovazione, un settore diventato sempre più importante e capace di creare nuove competenze e nuove professioni.Il taglio del nastro avverrà nella ...

