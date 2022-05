Dai film erotici al successo in televisione: ecco com’è oggi la celebre attrice – la riconoscete? (Di martedì 3 maggio 2022) Compie oggi 54 anni Debora Caprioglio, l’attrice e showgirl italiana che ha saputo conquistare il pubblico prima con le parti nei film erotici e poi con ruoli più drammatici, lanciandosi anche nel mondo del teatro. D’altronde, già all’età di 17 anni appariva fin troppo chiaro come nel suo futuro ci fosse il cinema. La vittoria nel concorso Un volto per il cinema, infatti, le permette di essere notata dal regista Klaus Kinski, che decide di lanciare in alcuni film come comparsa. Ma i ruoli principali arrivano molto presto per Debora Caprioglio, sia in Grandi Cacciatori che in Kinski Paganini. Dopo un’altra importante partecipazione nel film La maschera del demonio, di Lamberto Bava, Debora Caprioglio avvia una collaborazione decisiva con il regista Tinto ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 3 maggio 2022) Compie54 anni Debora Caprioglio, l’e showgirl italiana che ha saputo conquistare il pubblico prima con le parti neie poi con ruoli più drammatici, lanciandosi anche nel mondo del teatro. D’altronde, già all’età di 17 anni appariva fin troppo chiaro come nel suo futuro ci fosse il cinema. La vittoria nel concorso Un volto per il cinema, infatti, le permette di essere notata dal regista Klaus Kinski, che decide di lanciare in alcunicome comparsa. Ma i ruoli principali arrivano molto presto per Debora Caprioglio, sia in Grandi Cacciatori che in Kinski Paganini. Dopo un’altra importante partecipazione nelLa maschera del demonio, di Lamberto Bava, Debora Caprioglio avvia una collaborazione decisiva con il regista Tinto ...

