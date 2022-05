Crollo yacht Russia e Ucraina,a Napoli 30% milionari in meno (Di martedì 3 maggio 2022) "Veniamo da due anni difficili per il covid, ci aspettavamo per questa estate di nuovo un boom come negli anni 2018 - 19 e invece la guerra ci porta il 30 - 35% di yacht in meno da Russia e Ucraina". ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022) "Veniamo da due anni difficili per il covid, ci aspettavamo per questa estate di nuovo un boom come negli anni 2018 - 19 e invece la guerra ci porta il 30 - 35% diinda". ...

Advertising

GdB_it : Crollo yacht Russia e Ucraina,a Napoli 30% milionari in meno - VittorioRibeiro : @repubblica Domanda maliziosa, con il nervosismo che c è in giro faccio una vendita consistente 'per sbaglio', ho u… -