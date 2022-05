Crippa sul Napoli | “Non aveva una rosa inferiore a Juve ed Inter | doveva fare di più”

(Di martedì 3 maggio 2022) Massimo, ex centrocampista azzurro ha parlato die tanto altro ai microfoni della radio ufficiale del, Radio Kiss Kiss. Ecco quanto dichiarato. “Sono molto deluso per il mancato scudetto del, vedendo solo le gare con l’Empoli si sono persi 6 punti. Trovarsi con un punto da recuperare a tre giornate dalla fine con questo calendario, sarebbe stato un grande vantaggio per il. Almeno 2 partite su tre tra Fiorentina, Roma ed Empoli dovevi vincerle, sono veramente deluso da questo finale di stagione del. Mi aspettavo davvero che quest’anno si vincesse il terzo scudetto, sembra che le altre non facessero a gara per non vincerlo. Si era tutti lì e ilnon è stato capace di sfruttare questa occasione, poi si dice che questa ...

L'ex calciatore del Napoli, Massimo Crippa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul momento di forma del Napoli e non solo. Queste le sue parole: "In Serie A, ...L' ex calciatore del Napoli, Massimo Crippa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss ... Non era facile quest'anno per il capitano, a livello mentale è sempre stato sul pezzo. Sono altri i ...