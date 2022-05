Covid, rischio nuova ondata omicron: pericolo contagio anche per vaccinati e guariti (Di martedì 3 maggio 2022) rischio nuova ondata omicron. Nonostante da pochi giorni a questa parte le restrizioni legate al Covid19 siano state allentate, il virus continua a correre. Gran parte delle preoccupazioni sono riconducibili alle sottovarianti di omicron, omicron 4 e omicron 5. Come si è avuto modo di apprendere durante il corso di queste settimane, la variante omicron è estremamente contagiosa, seppur meno aggressiva delle precedenti. Leggi anche: Covid, allarme reinfezioni: giovane contagiata 2 volte in 20 giorni con omicron rischio nuova ondata omicron: isolata in Italia la sottovariante omicron ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 maggio 2022). Nonostante da pochi giorni a questa parte le restrizioni legate al19 siano state allentate, il virus continua a correre. Gran parte delle preoccupazioni sono riconducibili alle sottovarianti di4 e5. Come si è avuto modo di apprendere durante il corso di queste settimane, la varianteè estremamentesa, seppur meno aggressiva delle precedenti. Leggi, allarme reinfezioni: giovane contagiata 2 volte in 20 giorni con: isolata in Italia la sottovariante...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, Gates: 'C'è il rischio di una nuova variante ancora più letale' - ladyonorato : Segnatevelo bene, perché in autunno cambieranno versione… Il direttore generale dell'Aifa Magrini stupisce tutti: “… - NicolaPorro : Vaccino #Covid e #miocardite nei giovani, ecco lo studio ignorato dai quotidiani nazionali... ?? - radioitaliacina : #Cina, i residenti delle aree a medio e alto rischio di #Pechino, così come quelli nelle zone di #lockdown, non dov… - CorriereCitta : Covid, rischio nuova ondata omicron: pericolo contagio anche per vaccinati e guariti -