Covid, quarta dose di vaccino per tutti: ecco la decisione (Di martedì 3 maggio 2022) Molte delle restrizioni, dopo anni, non esistono più e gli italiani ricorderanno il 1° maggio sì come festa dei lavoratori, ma anche come data che ha segnato il ritorno alla normalità: niente più mascherine nei bar, nei supermercati o sul lavoro, dove restano fortemente raccomandate, e sempre meno regole severe. Ma se da una parte, seppur con difficoltà, la quotidianità sembra diversa, simile a quando il virus non esisteva, dall’altra la pandemia non si può dire ancora (e purtroppo) sconfitta: i casi positivi ci sono, la variante Omicron continua a essere dominante e la sua contagiosità resta elevata. Da qui, quindi, la spinta del Governo alla quarta dose, ora destinata solo agli over 80 e ai pazienti fragili, quelli che hanno tra i 60 e i 70 anni. quarta dose che, molto probabilmente, presto verrà estesa a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 maggio 2022) Molte delle restrizioni, dopo anni, non esistono più e gli italiani ricorderanno il 1° maggio sì come festa dei lavoratori, ma anche come data che ha segnato il ritorno alla normalità: niente più mascherine nei bar, nei supermercati o sul lavoro, dove restano fortemente raccomandate, e sempre meno regole severe. Ma se da una parte, seppur con difficoltà, la quotidianità sembra diversa, simile a quando il virus non esisteva, dall’altra la pandemia non si può dire ancora (e purtroppo) sconfitta: i casi positivi ci sono, la variante Omicron continua a essere dominante e la sua contagiosità resta elevata. Da qui, quindi, la spinta del Governo alla, ora destinata solo agli over 80 e ai pazienti fragili, quelli che hanno tra i 60 e i 70 anni.che, molto probabilmente, presto verrà estesa a ...

Advertising

AlexBazzaro : Speranza: 'Sul Covid obblighi caduti ma non abbassiamo la guardia. Correre sulla quarta dose' Caro Ministro, con i… - ladyonorato : Segnatevelo bene, perché in autunno cambieranno versione… Il direttore generale dell'Aifa Magrini stupisce tutti: “… - Agenzia_Ansa : Covid, tornano a salire i contagi: +22,7% in 7 giorni. Lo rileva il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Sono… - News24_it : Covid, le news di oggi. Vaccino, Speranza: “Probabile estensione quarta dose”, occupazione dei reparti di area medi… - CorriereCitta : Covid, quarta dose di vaccino per tutti: ecco la decisione -