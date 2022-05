Covid oggi Veneto, 6.126 contagi e 10 morti: bollettino 3 maggio (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.126 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 maggio 2022 in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 10 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.679.828, mentre gli attualmente positivi sono 67.980. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.477. Negli ospedali veneti sono ricoverate 608 persone in area medica e 19 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 115. Nella giornata di ieri sono state effettuate 593 vaccinazioni anti-Covid. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.126 i nuovida coronavirus2022 in, secondo i dati dell’ultimo-19 di Azienda Zero. Si registrano 10. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.679.828, mentre gli attualmente positivi sono 67.980. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.477. Negli ospedali veneti sono ricoverate 608 persone in area medica e 19 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 115. Nella giornata di ieri sono state effettuate 593 vaccinazioni anti-. L'articolo proviene da Italia Sera.

