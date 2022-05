Covid oggi Italia, 62.071 contagi e 153 morti: bollettino 3 maggio (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 62.071 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 3 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 153 morti. In totale le vittime da inizio pandemia salgono a 163.889, mentre i casi totali sono 16.586.268. Sono 411.047 i tamponi, effettuati da ieri, e il tasso di positività è al 15,1%. I ricoverati con sintomi sono 9.695, 99 in meno da ieri, mentre sono 366 i ricoverati in terapia intensiva, due in meno da ieri. LAZIO – Sono 5.053 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 3 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 62.071 i nuovida Coronavirus in, 32022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 153. In totale le vittime da inizio pandemia salgono a 163.889, mentre i casi totali sono 16.586.268. Sono 411.047 i tamponi, effettuati da ieri, e il tasso di positività è al 15,1%. I ricoverati con sintomi sono 9.695, 99 in meno da ieri, mentre sono 366 i ricoverati in terapia intensiva, due in meno da ieri. LAZIO – Sono 5.053 i nuovida Coronavirus, 32022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimo...

