Covid oggi a Roma e nel Lazio, bollettino del 3 maggio: 5.053 casi, 11 decessi (Di martedì 3 maggio 2022) bollettino Covid: oggi 62.071 nuovi casi e 153 morti in Italia. I dati del 3 maggio Roma, 3 maggio 2022 - Torna a salire la curva pandemica nel Lazio e nella Capitale. I nuovi positivi a coronavirus ... Leggi su quotidiano (Di martedì 3 maggio 2022)62.071 nuovie 153 morti in Italia. I dati del 3, 32022 - Torna a salire la curva pandemica nele nella Capitale. I nuovi positivi a coronavirus ...

Advertising

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - GuidoDeMartini : ?? BASTA CON L’OBBLIGO VACCINALE PER I SANITARI! ?? OGGI in commissione XII sanità prosegue l’esame per la conversion… - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - DavideR46325615 : - CURIOSITÀ - Oggi lo Spread ha chiuso a 189. Quell'incompetente di Giuseppe Conte lo aveva lasciato a 92 in piena… - The_Leegend99 : RT @_TnTo_: Se rileggete oggi documenti di uno o due anni fa c'era una incredibile speranza che il COVID avrebbe cambiato le cose, ci avreb… -