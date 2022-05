Covid: oggi 62.071 casi e 153 morti in Italia (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Sono 62.071 i nuovi casi di Covid e 153 i morti registrati nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dai dati aggiornati sui contagi. Su un totale di 411.047 i tamponi effettuati da ieri il tasso di positività è al 15,1%. Complessivamente i ricoverati con sintomi sono 9.695 (-99) mentre sono 366 (-2) i ricoverati in terapia intensiva. In totale le vittime da inizio pandemia salgono a 163.889 mentre i casi totali sono 16.586.268. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Sono 62.071 i nuovidie 153 iregistrati nelle ultime 24 ore in. E' quanto emerge dai dati aggiornati sui contagi. Su un totale di 411.047 i tamponi effettuati da ieri il tasso di positività è al 15,1%. Complessivamente i ricoverati con sintomi sono 9.695 (-99) mentre sono 366 (-2) i ricoverati in terapia intensiva. In totale le vittime da inizio pandemia salgono a 163.889 mentre itotali sono 16.586.268.

sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. Oggi in #Italia 62.071 casi e 153 vittime. Il tasso di positività, cioè il rapporto… - GiovaQuez : Oggi si registrano: 62.071 nuove diagnosi, 153 decessi e 67.398 guariti. A livello ospedaliero: -2 terapie intensi… - RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - MauroRossi75 : @RegioneER Tra ieri e oggi le terapie intensive sono rimaste ad un numero di 30. Oggi però sono morte 14 persone di… - latte_fromspace : Oggi è proprio una bella giornata per prendere un po' di #covid -

