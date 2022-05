Covid | news di oggi Bollettino | 62 071 casi | 153 morti Tasso di positività 15 | 1%

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 3 maggio 2022) Secondo l'ultimo report, calano intensive (-2) e ricoveri (-99). Allentate le norme sulle mascherine, ma prevale la prudenza. Primi giorni di libertà dal Green pass in Italia e allentamento delle regole sulle mascherine, ma in tanti continuano a portarle. In molto luoghi di lavoro sono ancora obbligatorie per tutto maggio. Speranza: "Raccomandate in situazioni a rischio". Magrini a Sky TG24: "Valuteremo se vaccino a tutti in autunno o solo ad alcune categorie"