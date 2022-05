(Di martedì 3 maggio 2022) Milano, 3 mag. (Adnkronos Salute)() - "Anche se dal primo maggio i clienti che entrano innon sono più obbligati all'uso della", dispositivo che"suggerisce comunque di raccomandare, con cartelli affissi sulle vetrine, restano sempre in vigore i protocolli relativi a vaccinazionirapidi, che tra le varie misure di sicurezza da adottare tassativamente contemplano le mascherine". Lo precisa l'associazione titolari, "in una circolare diffusa ieri per integrare le prime indicazioni rilasciate venerdì - ricorda- dopo l'uscita dell'ordinanza ministeriale sui nuovi distanziamenti". Per quanto riguarda gli assistiti che si sottopongono a tampone antigenico, dettaglia la circolare, "permane l'di osservare le ...

Advertising

FederfarmaITA : #Covid, la distribuzione degli antivirali sarà semplificata grazie alla rete territoriale delle #farmacie: operativ… - merionweil : RT @GiovaQuez: Il Paxlovid, l'antivirale contro il #COVID di Pfizer, si potrà finalmente trovare in farmacia dietro apposita ricetta medica… - viveremarche : Medicinali innovativi in farmacia contro il Covid, il plauso di Federfarma -

Umbria Journal il sito degli umbri

... - commenta Costa - Ogni anno si è fatto un richiamo, anche per ilquesto è l'obiettivo a cui ... "I farmacisti hanno fatto un grande lavoro - sottolinea Marco Cossolo presidente di- ...... è stato valutato preliminarmente da esperti di Cittadinanza Attiva ed è supportato da... Dall'emergenza- 19 dobbiamo uscire con uno sprint in più, porre le condizioni per fare un ... Covid: Federfarma, in farmacia obbligo mascherina per test e vaccini Utenti della farmacia: mascherine obbligatorie per servizi Covid Le farmacie non rientrano tra le strutture dove permane l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli ...Quanto a vaccinazioni anti-Covid e test sierologici ... Relativamente al personale delle farmacie, infine, Federfarma sottolinea che “il datore di lavoro rimane comunque responsabile della sicurezza ...