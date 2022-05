Cottarelli | candidato governatore Lombardia? Ci penserei

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 3 maggio 2022) "Io? L'ho letto sui giornali, per ora non ci penso proprio. Se me lo chiedessero insistendo ciriflettendo. È sempre importante avere un ruolo pubblico, ma poi ci dovrei pensare per bene". Lo dice a Rai Radio1 l'economista Carlo. In caso lei sarebbe ildel centrosinistra... "Le voci circolate riguardano il c.sinistra". Ma lei da chi preferirebbe esser indicato? "Se fossero tutti e due sarebbe ancora meglio. Ma dipende da quello che si propone - ha precisato- da quello che si vuole fare".