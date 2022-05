Cosa prevede il decreto aiuti, 14 miliardi per imprese e famiglie (Di martedì 3 maggio 2022) ... la precedente misura era in scadenza ieri e quindi a questo aspetto di tutto il pacchetto aiuti è stata riservata una corsia privilegiata per consentire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale già ... Leggi su ilriformista (Di martedì 3 maggio 2022) ... la precedente misura era in scadenza ieri e quindi a questo aspetto di tutto il pacchettoè stata riservata una corsia privilegiata per consentire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale già ...

Advertising

FrancyP_ : @VittorioXlater @marattin Quella che indichi è l'Italicum, un proporzionale con sbarramento e doppio turno. Tutt'al… - Cecilia13dive : @ilruttosovrano Certo la società che hanno in mente meloni e PD prevede posti di lavoro in base al patrimonio famil… - mariopaps : Ma cosa ha presagito per il 2022 Nostradamus? L'astrologo francese conosciuto in tutto il mondo per le sue profezie… - PippoVignola : @MrCacco02 @kiaro_oscuro E la legge mancino prevede che se dico 'viva il duce' a un mio amico parte la denuncia d'u… - tommicavagna : @luca_passani @ab_personal @UnitedPlanetFe1 Cosa non ti è chiaro di 'L'ESATTA GRAFIA DI QUAL È NON PREVEDE L'APOSTR… -