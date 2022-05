Corruzione | ordinanza ' arrestati abituati a turbare gare' | indagato vicesindaco Mediglia

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 maggio 2022) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Tra gli indagati dell'inchiesta di Milano che ha portato a 11 arresti - tre in carcere e otto ai domiciliari - c'è anche ildel Comune milanese diPaolo Bianchi (non arrestato). L'indagine coordinata dai pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri riguarda presunte tangenti per l'affidamento dei servizi di mensa in scuole e istituti per anziani, mobilità e pulizie in uffici pubblici per un valore complessivo di 39 milioni di euro in diversi comuni dell'hinterland (Buccinasco, Cornaredo,, Ranica e Flero). Nell'del gip di Milano Tiziana Gueli sono undici i contratti di fornitura che sarebbero stati assegnati dagli enti locali a imprese alle quali erano direttamente collegati alcuni indagati o di altre società disposte a pauna ...