Corruzione: inchiesta nata da esposto moglie arrestato (Di martedì 3 maggio 2022) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - L'inchiesta milanese sulla Corruzione che ha portato all'arresto di 11 persone per presunte tangenti nell'aggiudicazione per l'affidamento dei servizi di mensa in scuole e istituti per anziani, mobilità e pulizie in uffici pubblici per un valore complessivo di 39 milioni di euro in diversi comuni dell'hinterland (Buccinasco, Cornaredo, Mediglia, Ranica e Flero) nasce da un esposto della moglie e della figlia di Massimo Cosimo Manco (in carcere), responsabile dell'Area servizi generali e sociali del Comune di Cornaredo nonché della Centrale unica di committenza di più comuni dell'hinteland con l'incarico di espletare gare d'appalto per forniture di beni e servizi. "Veniva segnalato che Manco, nei numerosi anni di lavoro nel settore appalti del Comune, aveva ricevuto diverse regalie dagli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - L'milanese sullache ha portato all'arresto di 11 persone per presunte tangenti nell'aggiudicazione per l'affidamento dei servizi di mensa in scuole e istituti per anziani, mobilità e pulizie in uffici pubblici per un valore complessivo di 39 milioni di euro in diversi comuni dell'hinterland (Buccinasco, Cornaredo, Mediglia, Ranica e Flero) nasce da undellae della figlia di Massimo Cosimo Manco (in carcere), responsabile dell'Area servizi generali e sociali del Comune di Cornaredo nonché della Centrale unica di committenza di più comuni dell'hinteland con l'incarico di espletare gare d'appalto per forniture di beni e servizi. "Veniva segnalato che Manco, nei numerosi anni di lavoro nel settore appalti del Comune, aveva ricevuto diverse regalie dagli ...

Advertising

TV7Benevento : Corruzione: inchiesta nata da esposto moglie arrestato - - ACasperia : @periucs Se non sbaglio il figlio di Trump è sotto inchiesta negli USA proprio per corruzione. Potrebbe spiegare al… - Alfonso9015 : RT @Tg3web: Assenteismo, corruzione e gare d'appalto truccate, al centro dell'inchiesta della Procura di Napoli sull'Asl di Caserta. Tra gl… - messveneto : Appalti a Pozzuoli: indagato responsabile Agorà del Pd: Nell’inchiesta per corruzione e turbativa d’asta Nicola Odd… - lakimioamor : RT @evermoremorena: Interessantissima inchiesta sulla corruzione russa e sul sostegno dato a Putin attraverso l’arte (imbrattata di sangue)… -