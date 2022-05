Corruzione | arrestati | ' se ci danno il 2% sono 50mila euro da dividere'

(Di martedì 3 maggio 2022) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - "Se ciil 2%però da, potremmo fare 20 tu e 20 Antonella che siete là dentro e 10 io. Ti interessa?". E' parte di un dialogo, intercettato nell'inchiesta milanese su presunte tangenti che ha portato all'arresto di 11 persone, tra Carmelo Saracino "che agiva nell'interesse della Fabbro food" e il pubblico ufficiale Massimo Cosimo Manco responsabile dell'Area servizi generali e sociali del Comune di Cornaredo nonché della Centrale unica di committenza di più comuni dell'hinteland. Lui, insieme ad Antonietta Monteleone (entrambi in carcere con Saracino)i commissari della gara che avrebbe favorito la Fabbro food (i vertici William e Massimiliano Fabbroai domiciliari) per una gara di ristorazione a ...

Milano, 3 mag. " Tra gli indagati dell'inchiesta di Milano che ha portato a 11 arresti " tre in carcere e otto ai domiciliari " c'è anche il vicesindaco del Comune milanese di Mediglia Paolo Bianchi (...Con l'accusa di truffe ai danni dello Stato e falsi in atti pubblici, la polizia ha arrestato l'ex consigliere comunale di Palermo Giulio Cusumano e il cantante Alessio Scarlata, entrambi finiti ai ...Ti interessa”. E’ parte di un dialogo, intercettato nell’inchiesta milanese su presunte tangenti che ha portato all’arresto di 11 persone, tra Carmelo Saracino “che agiva nell’interesse della Fabbro ...Milano, 3 mag. L'inchiesta milanese sulla corruzione che ha portato all'arresto di 11 persone per presunte tangenti nell'aggiudicazione per l'affidamento dei servizi di mensa in scuole e istituti per ...