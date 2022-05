Coronavirus Italia, 62mila positivi e 153 decessi. Cala il tasso di positività (Di martedì 3 maggio 2022) Sono 62.071 i casi Covid nelle ultime 24 ore contro i 18.896 di ieri e, soprattutto, i 29.551 di martedì scorso: una crescita su base settimanale del 110%. I tamponi processati sono 411.047 (ieri 122. Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 3 maggio 2022) Sono 62.071 i casi Covid nelle ultime 24 ore contro i 18.896 di ieri e, soprattutto, i 29.551 di martedì scorso: una crescita su base settimanale del 110%. I tamponi processati sono 411.047 (ieri 122.

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. Oggi in #Italia 62.071 casi e 153 vittime. Il tasso di positività, cioè il rapporto… - folucar : RT @BreakingItalyNe: CORONAVIRUS IN ITALIA: 62.071 nuovi casi e 153 decessi, in totale sono 163.889 morti nel Paese: Sale a 6.233.647 morti… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, in Italia 62.071 nuovi casi e 153 morti nelle ultime 24 ore - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Sono 62.071 i nuovi casi di Sars-Cov-2 diagnosticati in Italia nelle ultime 24 ore tra i 411.047 tamponi processati. E… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi #coronavirus #bollettinocovid #cov… -