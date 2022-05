Coronavirus | aggiornamento 3 maggio | 4 decessi e 7 577 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Advertising

simcopter : RT @RegioneER: ??#Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'#emiliaromagna Leggi la notizia: - giornalekleos : #Coronavirus la situazione a #Trapani e provincia. Aggiornamento di martedì 3 maggio 2022. I contagiati sono 5540 (… -

Sono 7.577 i nuovi positivi al Covid in Campania su 39.995 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 18,94%, contro il 17,88 di ieri. Il bollettino della Regione censisce undici nuove vittime, di ...... 252.457 (887) Bergamo: 213.160 (781) Como: 171.647 (611) Pavia: 147.303 (605) Mantova: 117.739 (488) Cremona: 91.264 (350) Lecco: 82.975 (399) In fase di definizione/: 68.009 (213) Lodi:...Stando agli ultimi aggiornamenti, nell’Isola rispetto a ieri si registra un aumento di 421 attuali positivi per un totale di 116.764 casi da inizio pandemia. I nuovi casi in totale sono +4.615 ...(Gazzetta di Parma) Sono meno di 200 i nuovi positivi al covid-19 in provincia di Forlì-Cesena, 75 nel Forlivese e 117 nel Cesenate. L’età media dei nuovi positivi di lunedì è di 43,8 anni.