Coronavirus | 62 071 nuovi contagi e 153 morti Il tasso di positività è al 15%

(Di martedì 3 maggio 2022) Il bollettino del 3 maggio 2022 Sono 153 le vittime legate alregistrate oggi, 3 maggio, in Italia. Ieri se ne erano segnalate 124. Il totale deisale a 163.889. Secondo il consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute, isono 62.071. Ieri, l’aumento era stato di +18.896. Gli attualmente positivi nel Paese sono oggi 1.199.960, contro i 1.205.102 di ieri. La situazione negli ospedali I ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 366 (ieri 368, -2), di cui 45ingressi nelle ultime 24 ore (ieri 32). Nei reparti non critici ci sono invece 9.695 pazienti, contro i 9.794 di ieri (-99). I guariti di oggi sono 67.389. Tamponi ediI dati arrivano a fronte 411.047 ...

