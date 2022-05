Corona virus: Italia, 1199960 attualmente positivi a test (-5102 in un giorno) con 163889 decessi (153) e 15222419 guariti (67398). Totale di 16586268 casi (62071) Dati della protezione civile: effettuati 411047 tamponi (Di martedì 3 maggio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 1199960 attualmente positivi a test (-5102 in un giorno) con 163889 decessi (153) e 15222419 guariti (67398). Totale di 16586268 casi (62071) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 411047 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 3 maggio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(153) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

Alberto93383706 : RT @cin_angelo: Sono stati gli americani che hanno creato nei Loro laboratori in Ukraine I virus ,ogni anno in Ukraine c'era una malattia d… - marcell31120647 : @fattoquotidiano Ma in Ucraina non esiste il corona virus ?? vivono senza acqua senza igiene accatastati nei bunker… - PaoloBMb70 : I #Tamponi sono 'falsi' e FALSABILI: 'falsi' perché rilevano qualsiasi tipo di corona virus ...?????? - GazzolaFra : @IlNazionale Ma cos'è? Sempre il corona virus di tre/quattro anni fa? Che lo 'riesumano' di nuovo? - Pixty3 : @LaVeritaWeb ??????? #Italia #TruffaCovid 1,5 MILIONI DI EURO per un virologo che presenta LA PROVA SCIENTIFICA d… -