Conte contro Draghi: «Un ricatto sull'inceneritore a Roma. Le armi? Faremo pesare la nostra forza politica»

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si arrabbia per il Decreto Aiuti. Nel mirino c'è la norma che dà la possibilità di realizzare un termovalorizzatore a Roma, come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Gualtieri. E nell'intervista rilasciata ad Annalisa Cuzzocrea per La Stampa l'ex Avvocato del Popolo spiega perché: «Vogliono il braccio di ferro e vogliono umiliarci, ma sulla questione ambientale non possiamo permetterci passi indietro». L'inceneritore «non c'entra nulla, non ha a che fare con i fondi stanziati contro il caro bollette e il caro vita. E non è stata accettata la proposta del M5S che chiedeva che i nuovi impianti fossero ecosostenibili».

Le armi all'Ucraina e il M5s

Sul decreto Aiuti, spiega Conte, «a questo punto non possiamo che astenerci. Si sta consumando un ...

