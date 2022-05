Consiglio di presidenza di Confindustria: ciclo di incontri fa tappa a Benevento (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è tenuto questo pomeriggio in Confindustria Benevento il Consiglio di presidenza di Confindustria Campania che ha calendarizzato una serie di appuntamenti itineranti attraverso un viaggio che vede protagoniste le cinque territoriali di cui si compone la Regione. Presenti tutti i componenti il Consiglio di presidenza: Luigi Traettino Presidente, Emilio De Vizia, Oreste Vigorito, Beniamino Schiavone, Maurizio Manfellotto, Antonio Ferraioli, Vittorio Ciotola, Pasquale Lampugnale, Luigi della Gatta, e i Direttori Lucio Lombardi, Anna Pezza, Monica De Carluccio, Angelica Agresta, Francesco Benucci, Crescenzo Ventre, Daniela Segreti. Obiettivo dell’iniziativa è quello di coinvolgere attivamente i territori, così, in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si è tenuto questo pomeriggio inildidiCampania che ha calendarizzato una serie di appuntamenti itineranti attraverso un viaggio che vede protagoniste le cinque territoriali di cui si compone la Regione. Presenti tutti i componenti ildi: Luigi Traettino Presidente, Emilio De Vizia, Oreste Vigorito, Beniamino Schiavone, Maurizio Manfellotto, Antonio Ferraioli, Vittorio Ciotola, Pasquale Lampugnale, Luigi della Gatta, e i Direttori Lucio Lombardi, Anna Pezza, Monica De Carluccio, Angelica Agresta, Francesco Benucci, Crescenzo Ventre, Daniela Segreti. Obiettivo dell’iniziativa è quello di coinvolgere attivamente i territori, così, in ...

Advertising

rubio_chef : Il Governo Italiano e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiarano apertamente di stare dalla parte dei supr… - ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio partecipa alla cerimonia di svelamento del busto di Cesare Beccaria donato al Consiglio d’… - FlavioSP56 : RT @MilenaSanterini: Dopo le dichiarazioni fatte dal Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, l'intervista a Milena Santerini, Coordinatr… - Fabio26405960 : @Palazzo_Chigi giornalisti di parte che manipolano l'informazione come un arbitro di calcio di parte . In questo… - roxibrass : RT @AdmiralReloade1: Quello che c'è da fare in Italia, politicamente, è di una semplicità estrema: - Ripristinare la Costituzione. - Toglie… -