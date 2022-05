Confindustria Nautica, visti dei marittimi stranieri imbarcati in Italia verso l’ok (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – “Un emendamento al Dl Ucraina, frutto del lavoro coordinato del sottosegretario degli Interni, Ivan Scalfarotto con il sottosegretario degli Esteri Benedetto Della Vedova, la Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita, e depositato dal senatore Mauro Maria Marino, mira a risolvere il problema dei visti di accesso ai marittimi stranieri che raggiungono le loro navi in sosta in Italia. Le difficoltà burocratiche insorte nell’ultimo semestre, avevano infatti spinto parte del naviglio internazionale a disertare la sosta sia presso i porti, sia presso i cantieri del nostro Paese a favore di altri competitor europei, come denunciato da Confindustria Nautica, che insieme a Confitarma, Assarmatori, Federagenti e la ligure Genova for Yachting ha ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – “Un emendamento al Dl Ucraina, frutto del lavoro coordinato del sottosegretario degli Interni, Ivan Scalfarotto con il sottosegretario degli Esteri Benedetto Della Vedova, la Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita, e depositato dal senatore Mauro Maria Marino, mira a risolvere il problema deidi accesso aiche raggiungono le loro navi in sosta in. Le difficoltà burocratiche insorte nell’ultimo semestre, avevano infatti spinto parte del naviglio internazionale a disertare la sosta sia presso i porti, sia presso i cantieri del nostro Paese a favore di altri competitor europei, come denunciato da, che insieme a Confitarma, Assarmatori, Federagenti e la ligure Genova for Yachting ha ...

Advertising

zazoomblog : Confindustria Nautica visti dei marittimi stranieri imbarcati in Italia verso lok - #Confindustria #Nautica #visti - TV7Benevento : Confindustria Nautica, visti dei marittimi stranieri imbarcati in Italia verso l'ok - - fisco24_info : Confindustria Nautica, visti dei marittimi stranieri imbarcati in Italia verso l'ok: (Adnkronos) - 'Un emendamento… - italiaserait : Confindustria Nautica, visti dei marittimi stranieri imbarcati in Italia verso l’ok - PressMareItalia : Un emendamento al DL #Ucraina, mira a risolvere il problema dei visti di accesso ai #marittimi stranieri che raggiu… -