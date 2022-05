Confesercenti: “In Campania 133mila turisti nel weekend del 1 maggio” (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa Campania si conferma una delle mete preferite dai turisti italiani e di tutta Europa. Dopo il pienone registrato per il ponte del 25 aprile, gli incassi del week-end del Primo maggio sono analogamente positivi. «I dati sono stati confortanti, anche rispetto ad altre zone d’Italia dove il tempo non ha favorito una affluenza analoga. C’è stata una lieve diminuzione rispetto al ponte del 25 aprile ma era anche fisiologico visto che parliamo di un week-end meno lungo», il commento di Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno. Il centro studi di Confesercenti, nello specifico, ha raccolto i seguenti dati. In Campania si è registrato l’88% di occupazione in media delle strutture ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLasi conferma una delle mete preferite daiitaliani e di tutta Europa. Dopo il pienone registrato per il ponte del 25 aprile, gli incassi del week-end del Primosono analogamente positivi. «I dati sono stati confortanti, anche rispetto ad altre zone d’Italia dove il tempo non ha favorito una affluenza analoga. C’è stata una lieve diminuzione rispetto al ponte del 25 aprile ma era anche fisiologico visto che parliamo di un week-end meno lungo», il commento di Vincenzo Schiavo, presidente die vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno. Il centro studi di, nello specifico, ha raccolto i seguenti dati. Insi è registrato l’88% di occupazione in media delle strutture ...

