Conferenza stampa Ancelotti: «Col City tutto aperto, ma non basterà il cuore» (Di martedì 3 maggio 2022) L’allenatore del Real Madrid Ancelotti ha parlato alla vigilia della partita di Champions League contro il Manchester City Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Manchester City. PARTITA – «Dopo aver vinto il campionato, l’atmosfera è molto buona, ce la possiamo fare. La squadra è motivata e concentrata. Abbiamo una grande sfida, l’opportunità di giocare un’altra finale di Champions League. Conosciamo la difficoltà, ma siamo molto fiduciosi. Abbiamo un piccolo svantaggio e vogliamo rimediare domani. Si affronteranno due squadre di grande qualità. Se raggiungi la semifinale, la finale o vinci la Champions League non è solo per il tuo cuore, anche se la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) L’allenatore del Real Madridha parlato alla vigilia della partita di Champions League contro il ManchesterCarlo, allenatore del Real Madrid, ha parlato inalla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Manchester. PARTITA – «Dopo aver vinto il campionato, l’atmosfera è molto buona, ce la possiamo fare. La squadra è motivata e concentrata. Abbiamo una grande sfida, l’opportunità di giocare un’altra finale di Champions League. Conosciamo la difficoltà, ma siamo molto fiduciosi. Abbiamo un piccolo svantaggio e vogliamo rimediare domani. Si affronteranno due squadre di grande qualità. Se raggiungi la semifinale, la finale o vinci la Champions League non è solo per il tuo, anche se la ...

Advertising

AndreaVallascas : Il bugiardo patologico in conferenza stampa ad annunciare un decreto che mette sul Paese 14 MLD, SENZA SCOSTAMENTO… - stebellentani : Ricordo come fosse ieri una conferenza stampa di Mourinho, primavera 2010. Il senso era “l’Inter è tornata a lottar… - repubblica : Draghi in conferenza stampa su Lavrov: 'Parole aberranti e oscene. Un comizio senza contraddittorio' - damorantonio : RT @ItalianPolitics: A sentire le parole dure e sprezzant di Draghi contro la Russia e i suoi governanti ieri sera in conferenza stampa vi… - Canio44536762 : RT @erretti42: Draghi in conferenza stampa vanta un sensibile aumento dell’occupazione. Ma di quale occupazione non lo dice. Per la massima… -