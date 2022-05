Come Wonder Woman: Bambina di 12 anni si lancia al salvataggio | Video (Di martedì 3 maggio 2022) Il Video commovente di una Bambina di 12 anni che si lancia al salvataggio fa il giro della rete. E diventa virale. Stava tornando da scuola, in una giornata piovosa. Lo zaino sulle spalle, l’ombrello in mano quando, lungo il marciapiede, si accorge di un povero cane ferito. A soli 12 anni, non ha esitato un istante, andando in soccorso di quel povero animale, appena investito, lasciato a terra, sotto la pioggia, nella più grande indifferenza dei passanti. Si è lanciata Come una vera eroina (web source)La scena è stata ripresa da una cittadina che ha assistito a questa scena dalla finestra di casa. Quando Mayane Rodrigues ha visto il coraggio e il gesto d’amore di quella Bambina, è corsa a prendere il cellulare per filmare quanto stava ... Leggi su newstv (Di martedì 3 maggio 2022) Ilcommovente di unadi 12che sialfa il giro della rete. E diventa virale. Stava tornando da scuola, in una giornata piovosa. Lo zaino sulle spalle, l’ombrello in mano quando, lungo il marciapiede, si accorge di un povero cane ferito. A soli 12, non ha esitato un istante, andando in soccorso di quel povero animale, appena investito, lasciato a terra, sotto la pioggia, nella più grande indifferenza dei passanti. Si ètauna vera eroina (web source)La scena è stata ripresa da una cittadina che ha assistito a questa scena dalla finestra di casa. Quando Mayane Rodrigues ha visto il coraggio e il gesto d’amore di quella, è corsa a prendere il cellulare per filmare quanto stava ...

