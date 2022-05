CNH Industrial chiude il primo trimestre del 2022 con 4,6 miliardi di dollari di ricavi totali (Di martedì 3 maggio 2022) Nel primo trimestre del 2022 CNH Industrial ha registrato ricavi consolidati pari a 4,6 miliardi di dollari: un aumento del 13,4% rispetto allo stesso periodo del 2021 per le Continuing Operations. Per la società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi – che progetta, produce e commercializza macchine per l’agricoltura e le costruzioni, veicoli Industriali e commerciali, autobus e mezzi speciali – l’utile netto è stato pari a 336 milioni di dollari (era 363 milioni un anno fa), mentre l’utile netto Adjusted è di 378 milioni di dollari, in crescita rispetto ai 352 milioni dell’anno precedente, e il risultato diluito per azione (Adjusted) si è assestato a 0,28 dollari. L’Ebit Adjusted ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 maggio 2022) NeldelCNHha registratoconsolidati pari a 4,6di: un aumento del 13,4% rispetto allo stesso periodo del 2021 per le Continuing Operations. Per la società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi – che progetta, produce e commercializza macchine per l’agricoltura e le costruzioni, veicolii e commerciali, autobus e mezzi speciali – l’utile netto è stato pari a 336 milioni di(era 363 milioni un anno fa), mentre l’utile netto Adjusted è di 378 milioni di, in crescita rispetto ai 352 milioni dell’anno precedente, e il risultato diluito per azione (Adjusted) si è assestato a 0,28. L’Ebit Adjusted ...

