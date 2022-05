“C’mon You Know”, il nuovo disco di Liam Gallagher esce il 27 maggio (Di martedì 3 maggio 2022) MANCHESTER – Ormai archiviati da tempo gli Oasis, che aveva creato negli anni ’90 insieme al fratello Noel, Liam Gallagher si è appena riaffacciato sulle scene: il vocalist ha pubblicato infatti, lo scorso 4 febbraio, il nuovo singolo “Everything’s electric”. Tutto questo in attesa del nuovo album “C’mon You Know”, che sarà disponibile dal 27 maggio, mentre sul fronte live il rocker inglese si esibirà al Festival di Knebworth il 4 giugno, nonché a Lucca il 6 luglio insieme ai Kasabian. Va ricordato che l’enorme richiesta di biglietti ha da sempre contraddistinto i tour solisti di Liam, e infatti il concerto a Knebworth è già sold out. Nel trackslist ci sarà anche un pezzo dedicato al fratello Noel, “I Wish I Had More Power”. Dopo la parentesi con i ... Leggi su lopinionista (Di martedì 3 maggio 2022) MANCHESTER – Ormai archiviati da tempo gli Oasis, che aveva creato negli anni ’90 insieme al fratello Noel,si è appena riaffacciato sulle scene: il vocalist ha pubblicato infatti, lo scorso 4 febbraio, ilsingolo “Everything’s electric”. Tutto questo in attesa delalbum “You”, che sarà disponibile dal 27, mentre sul fronte live il rocker inglese si esibirà al Festival di Knebworth il 4 giugno, nonché a Lucca il 6 luglio insieme ai Kasabian. Va ricordato che l’enorme richiesta di biglietti ha da sempre contraddistinto i tour solisti di, e infatti il concerto a Knebworth è già sold out. Nel trackslist ci sarà anche un pezzo dedicato al fratello Noel, “I Wish I Had More Power”. Dopo la parentesi con i ...

