Cingolani “Aumento vertiginoso costi energia | serve price-cap europeo”

(Di martedì 3 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La tensione sui mercati ha determinato undeid', undi circa 5 volte con punte giornaliere di 200 euro per megawatt/ora. Per i prezzi dell'elettricità all'ingrosso il prezzo unico nazionale ha registrato valori record, valori mai raggiunti. Non si tratta di un fenomeno italiano, gli andamenti sono simili in tutti paesi Ue”. Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto, nel corso dell'informativa urgente alla Camera. “Il Governo e Parlamento sono intervenuti per attutire l'impatto con un mix di misure superiori a 15 miliardi”, ha aggiunto.“Dal punto di vista delle azioni internazionali, occorre tenere presente che il problema dell'dobbiamo vederlo come un problema di mercato globale. ...