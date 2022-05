Cicero e Terranova terzi alla prova Paralimpica Aprile e Palermo finalisti alla Coppa Italia Cadetti

(Di martedì 3 maggio 2022) Modica – Nel weekend del 1 maggio intensa attività per la Conad Scherma Modica impegnata su più fronti. A BeneventoNazionale, debutto sul podio per Valerionella categoria A di spada maschile in carrozzina, fermato in semifinale dal rappresentante delle Fiamme Oro Giordan. Nella categoria B della stessa specialità, terzo posto anche per Giuseppe, fermato dall’altro rappresentante del gruppo sportivo della polizia Paolucci. Nella specialità della Scherma Non Vedenti, nella spada maschile 5º posto per Antonio Carnazza ed 8º posto per Benedetta Spampinato nella spada femminile. Ottenuta la qualificazione per il Campionatono Assoluto Paralimpico, prossimo appuntamento è ora a Macerata dal 10/12 giugno, dove saranno in palio i ...

