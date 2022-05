(Di martedì 3 maggio 2022). La notte di due giorni fa, i Carabinieri avevano ricevuto la segnalazione di una violenta lite in un appartamento di una palazzina di via Carducci, a. Violentomento in casa Una volta entrati nell’appartamento, i militari si sono trovati dinanzi una scena raccapricciante: un uomo, di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, steso a terra completamente privo di sensi. Aveva diverse ferite da taglio al torace, al collo e anche a un braccio. Sul volto, poi, un vistoso ematoma provocata da colpi violenti. Leggi anche:: guida completamente ubriaco e fa strike di auto in sosta L’arrivo dei soccorsi e le condizioni dell’uomo I soccorsi sono immediatamente sopraggiunti, e l’uomo è stato trasferito tramite “118” al Policlinico di Tor Vergata, dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni, ...

Ciampino, accoltella ripetutamente al petto il compagno della madre: 51enne gravissimo

Con un coltello avrebbe tentato di uccidere il compagno della madre. Per questo, con l'accusa di tentato omicidio, i carabinieri hanno arrestato a Ciampino un ragazzo romano di 23 anni.