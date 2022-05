(Di martedì 3 maggio 2022) Parigi. La fumata bianca è arrivata dopo dieci giorni di estenuanti negoziazioni: la France insoumise (Lfi) di Jean-Luced Europe Ecolog... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Alex38289822 : @matteorenzi ANCORA CON STO RIFORMISTI?!??..gli ultimi furuno socialisti che si contrapponevano a massimalisti e 'te… - Sparecchiavo78 : @liberodipensar2 @Pedrito_ElDrito Infatti... Chissà quando venne cooptato (sicuramente dopo la battuta sui socialisti da Baudo)... - PiramideRossa : Chissà se gli storici liberali di #ItaliaViva…che osannano gli americani nella liberazione conoscono questi retrosc… -

Il Foglio

se Daniela, che non ha mai rinnegato la Fiamma e neppure la Lazio (gran socia del circolo ...come Donato Robilotta (mitico consigliere regionale Psi ma in pista anche ......italiana delle Associazioni partigiane che raggruppa gli eredi dei partigiani- liberali,...veterani reduci garibaldini Con i reduci dello sbarco di Marsala tutti al Camposantochi ... Chissà se i socialisti ci sono alle nozze gauche tra verdi e Mélenchon