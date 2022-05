Chirurgia refrattiva: che cos'è l'intervento che ha fatto anche Ambra Angiolini (Di martedì 3 maggio 2022) Correggere chirurgicamente i difetti della vista ci libera dalla schiavitù di occhiali e lenti a contatto. Ed è un intervento sicuro e rapido. Scopriamo in cosa consiste la Chirurgia refrattiva e quali problemi risolve Leggi su vanityfair (Di martedì 3 maggio 2022) Correggere chirurgicamente i difetti della vista ci libera dalla schiavitù di occhiali e lenti a contatto. Ed è unsicuro e rapido. Scopriamo in cosa consiste lae quali problemi risolve

disabilitavarie : Chirurgia Refrattiva: PRK e LASIK - bababukfree : @dottorbarbieri @Poghos2003 Ah, chirurgia refrattiva ?? - dottorbarbieri : @Poghos2003 In attesa di convincermi della chirurgia refrattiva, è merito degli occhiali. - WrittenMemxries : Ovviamente mi riferisco alla mia vista di merda e alla chirurgia refrattiva che costa più di €5.000 ?? - hereisISA : RT @jhullypeereira: Il fatto che la chirurgia refrattiva sia considerata chirurgia estetica è imbarazzante. Non solo il governo non support… -