Chiara Ferragni, la triste malattia entrata in famiglia: dopo il tumore maligno la diagnosi impensabile (Di martedì 3 maggio 2022) Una notizia dell’ultima ora ha scosso la celebre imprenditrice digitale italiana. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della triste vicenda Recentissimamente Chiara Ferragni e suo marito hanno partecipato per la prima volta al Met Gala come coppia. L’evento a cadenza annuale consiste in una raccolta fondi a favore del Constume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Per l’occasione, l’influencer ha ricordato quello che è stato il suo primo Galà nel 2015. Chiara Ferragni (Websource)Tramite una pubblicazione sulla piattaforma di Instagram, la moglie di Fedez ha diChiarato: “Venni invitata da Calvin Klein ed avevo tanta paura di essere lì. Il 2015 è stato un periodo molto deprimente della mia vita: vivevo a Los Angeles, avevo una relazione che non ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 3 maggio 2022) Una notizia dell’ultima ora ha scosso la celebre imprenditrice digitale italiana. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dellavicenda Recentissimamentee suo marito hanno partecipato per la prima volta al Met Gala come coppia. L’evento a cadenza annuale consiste in una raccolta fondi a favore del Constume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Per l’occasione, l’influencer ha ricordato quello che è stato il suo primo Galà nel 2015.(Websource)Tramite una pubblicazione sulla piattaforma di Instagram, la moglie di Fedez ha dito: “Venni invitata da Calvin Klein ed avevo tanta paura di essere lì. Il 2015 è stato un periodo molto deprimente della mia vita: vivevo a Los Angeles, avevo una relazione che non ...

Advertising

trash_italiano : L’outfit di Chiara Ferragni. #MetGala [via IG Fabio Maria Damato] - trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez! #MetGala - fanpage : Chiara Ferragni e Fedez brillano al #MetGala: i look di coppia in oro è da veri divi - swagdurxnty : @silkyhevrt loro si, sono chiara ferragni - arvvenig : RT @2015smetgala: Chiara Ferragni #MetGala -