Chiara e quel bimbo malato che nessuno voleva: "Ogni giorno è stato un dono" (Di martedì 3 maggio 2022) Kaif è morto il primo maggio, a giugno avrebbe compiuto 4 anni. Aveva una sindrome rara ed era stato abbandonato dai genitori. Poi è arrivata la donna, 47enne di Firenze, che l'ha preso in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 maggio 2022) Kaif è morto il primo maggio, a giugno avrebbe compiuto 4 anni. Aveva una sindrome rara ed eraabbandonato dai genitori. Poi è arrivata la donna, 47enne di Firenze, che l'ha preso in ...

Advertising

_Nico_Piro_ : se non si asciuga il terreno, sei costretto a spostare i lenti cingolati e ruotati su asfalto quindi più esposti ad… - Atena_101 : #Kaif ?????? Difficile fermare le lacrime leggendo storie del genere… ???? RIP piccolo angelo ?? - MMoscadelli : RT @iltirreno: LA STORIA - Chiara e il bambino preso in affido dopo l'incontro due anni fa al Meyer di Firenze. 'Il dottore mi disse che av… - iltirreno : LA STORIA - Chiara e il bambino preso in affido dopo l'incontro due anni fa al Meyer di Firenze. 'Il dottore mi dis… - xsemprefamosa : Quel cazzo di coccu il gate più surreale mai visto, con Chiara che guarda tutti i cataloghi marlù per capirci qualc… -