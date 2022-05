Chi è Tucker Carlson: il nuovo "Trump" che può prendersi l'America. Occhio a cosa sta facendo (Di martedì 3 maggio 2022) Donald Trump potrebbe già avere un erede per le prossime presidenziali: si tratta di Tucker Carlson, il conduttore della Fox News che - scrive il New York Times - "ha realizzato lo show più razzista della storia della televisione Americana e anche quello di maggior successo". Il quotidiano ha condotto un'inchiesta sul 52enne simbolo del conservatorismo Americano, raccontando del potere di cui gode dentro Fox ma anche della sua particolare strategia comunicativa. Pare che Carlson sostenga l'ex presidente senza però esaltarlo troppo in pubblico. Stando al Times, citato dal Corriere della Sera, il conduttore avrebbe deciso piuttosto di adottare la retorica e gli argomenti più caldi del tycoon, portando all'estremo il suo populismo e sfruttando le paure dei cittadini ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Donaldpotrebbe già avere un erede per le prossime presidenziali: si tratta di, il conduttore della Fox News che - scrive il New York Times - "ha realizzato lo show più razzista della storia della televisionena e anche quello di maggior successo". Il quotidiano ha condotto un'inchiesta sul 52enne simbolo del conservatorismono, raccontando del potere di cui gode dentro Fox ma anche della sua particolare strategia comunicativa. Pare chesostenga l'ex presidente senza però esaltarlo troppo in pubblico. Stando al Times, citato dal Corriere della Sera, il conduttore avrebbe deciso piuttosto di adottare la retorica e gli argomenti più caldi del tycoon, portando all'estremo il suo populismo e sfruttando le paure dei cittadini ...

