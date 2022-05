Chelsea, si complica la cessione: Abramovich rivuole 1,6 miliardi di prestiti (Di martedì 3 maggio 2022) In Premier League continua a tener banco la cessione del Chelsea, che improvvisamente vede l’insorgere di un ostacolo. Infatti, secondo quanto riporta il Times, Roman Abramovich, costretto a cedere il club dopo le misure intraprese contro gli oligarchi russi, ci ha ripensato riguardo la “promessa” di cancellare un debito di 1,6 miliardi di sterline che il club ha nei suoi confronti, o meglio alla Camberley International Investments. Abramovich avrebbe già informato il governo e gli aspiranti acquirenti della situazione. Il termine ultimo per la cessione dei Blues è fissato per il 31 maggio, data in cui scade la licenza per la gestione ordinaria, mentre l’8 giugno è in programma un meeting della Premier League in cui verrà delineata la stagione 2022/23, da cui il ... Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) In Premier League continua a tener banco ladel, che improvvisamente vede l’insorgere di un ostacolo. Infatti, secondo quanto riporta il Times, Roman, costretto a cedere il club dopo le misure intraprese contro gli oligarchi russi, ci ha ripensato riguardo la “promessa” di cancellare un debito di 1,6di sterline che il club ha nei suoi confronti, o meglio alla Camberley International Investments.avrebbe già informato il governo e gli aspiranti acquirenti della situazione. Il termine ultimo per ladei Blues è fissato per il 31 maggio, data in cui scade la licenza per la gestione ordinaria, mentre l’8 giugno è in programma un meeting della Premier League in cui verrà delineata la stagione 2022/23, da cui il ...

Advertising

sportface2016 : #Chelsea, si complica la cessione: #Abramovich rivuole 1,6 miliardi di sterline in prestiti - tuttoatalanta : ULTIM'ORA - Si complica l'acquisto del Chelsea per Pagliuca: il suo gruppo non è il preferito di Abramovich… - RedaFree_it : ??La vendita del #Chelsea va per le lunghe. A complicare il passaggio di proprietà una richiesta del suo futuro ex p… -