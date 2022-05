Chelsea, no di Lukaku alle offerte: il belga ha un pensiero in mente (Di martedì 3 maggio 2022) Dall’Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Lukaku che non avrebbe alcuna intenzione di accettare le offerte in arrivo Lukaku al Milan sarebbe senza ombra di dubbio un incubo per tutti i tifosi dell’Inter. Se la partenza dal Chelsea sembra inevitabile, con una cifra base intorno ai 75 milioni di Euro, ecco che la pista rossonera viene smorzata OltreManica. Secondo Standard Sport infatti, il belga avrebbe intenzioni di rifiutare l’eventuale corte del Diavolo così come quella del Newcastle, mantenendo pensiero fisso sul sogno di un ritorno all’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Dall’Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni sul futuro diche non avrebbe alcuna intenzione di accettare lein arrivoal Milan sarebbe senza ombra di dubbio un incubo per tutti i tifosi dell’Inter. Se la partenza dalsembra inevitabile, con una cifra base intorno ai 75 milioni di Euro, ecco che la pista rossonera viene smorzata OltreManica. Secondo Standard Sport infatti, ilavrebbe intenzioni di rifiutare l’eventuale corte del Diavolo così come quella del Newcastle, mantenendofisso sul sogno di un ritorno all’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

