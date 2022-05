Chelsea fuori dalla Premier League: i blues rischiano tantissimo! (Di martedì 3 maggio 2022) Notizia dell’ultim’ora, il Chelsea potrebbe non partecipare alla prossima stagione di Premier League! Infatti, come reso noto dal Telegraph, se la squadra non dovesse trovare un nuovo proprietario entro il 31 maggio sarà espulsa dalla prossima stagione di Premier League. Chelsea esclusione Premier League Sono diversi i personaggi di spicco che hanno presentato offerte per il club di Londra ma ancora nessuna di queste è stata accettata. Così il Chelsea rischia di passare in solo un anno dall’alzare la Champions League al non poter partecipare la prossima stagione al campionato maggiore inglese. Giacomo Pio Impastato Leggi su rompipallone (Di martedì 3 maggio 2022) Notizia dell’ultim’ora, ilpotrebbe non partecipare alla prossima stagione di! Infatti, come reso noto dal Telegraph, se la squadra non dovesse trovare un nuovo proprietario entro il 31 maggio sarà espulsaprossima stagione diesclusioneSono diversi i personaggi di spicco che hanno presentato offerte per il club di Londra ma ancora nessuna di queste è stata accettata. Così ilrischia di passare in solo un anno dall’alzare la Championsal non poter partecipare la prossima stagione al campionato maggiore inglese. Giacomo Pio Impastato

Advertising

chillyjvmesfc : @lola_non_lola Sono 2 mesi che si sa questa cosa, Chelsea e Roman non sono così fuori di testa di ritrattare il tut… - ilcozzaronero : @Gianlu_BoNa1990 @Delu90Inter @deliux9 Poi oh il Chelsea ha 2 mld di debito verso Abramovic. Che problema c'è . Ha… - apache_diez : @LorenzoB_W Sono stati un po’ fuori dalla norma è vero però solo loro, gli altri secondo me sono tutti prezzi ottim… - newromantici : RT @pierpaolopenza: @newromantici Tu scherzi ma le cose che sono accadute a noi in questi ultimi 12 anni sono allucinanti. Dalla sfortuna… - pierpaolopenza : @newromantici Tu scherzi ma le cose che sono accadute a noi in questi ultimi 12 anni sono allucinanti. Dalla sfort… -